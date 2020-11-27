За крісло мера Чернівців позмагаються кандидати, пов'язані з ОПЗЖ і "Самопоміччю"

29 листопада у Чернівцях повторно голосуватимуть на виборах міського голови, жителі міста обиратимуть між Романом Клічуком та Віталієм Михайлішиним.

Джерело: Центральна виборча комісія та "Чесно"

Деталі: Роман Клічук висувається від місцевої організації партії "Єдина альтернатива", а Віталій Михайлішин – від місцевої організації партії "Команда Михайлішина".

За підсумками голосування з виборів міського голови 25 жовтня вони отримали найбільшу кількість голосів виборців: Клічук – 27,29 %, Михайлішин – 21,33 %.

За даними ГО "Чесно", Михайлішин має зв'язки з "Опозиційно. платформою – За життя" (у 2019 році профінансував ОПЗЖ на 1,2 мільйони гривень і балотувався до Верховної Ради від неї по 201 округу Чернівецької області), а Клічук – із "Самопоміччю" (у 2018 році профінансував "Самопоміч" на 900 гривень, а в 2019 році став членом цієї партії і балотувався до парламенту 89-м у її списку).

У повторному голосуванні, яке відбудеться на 115 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 185,5 тисяч виборців.Члени дільничних виборчих комісій мають контролювати дотримання правил епідемічної безпеки.

Результати голосування з виборів Чернівецького міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня включно.

Результати встановлює міська територіальна виборча комісія.