Залізниця обіцяє замінити 206 тисяч комплектів постільної білизни

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Четвер, 9 листопада 2017, 15:53

ПАТ "Укрзалізниця" має намір замінити 206 тисяч 840 комплектів постільної білизни до кінця року.

Як відомо, у березні 2017 року в "Укрзалізниці" затвердили новий порядок щодо постільної білизни та іншого інвентаря у потягах.

9 серпня 2017 року уряд обрав замість Войцеха Балчуна, який подав у відставку, тимчасово виконуючим обов'язки голови правління УЗпершого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

12 жовтня Кравцов заявив, що "Укрзалізниця" запровадить послугу повноцінного харчування в нічних поїздах.

Детальніше про досягнення та провали Балчуна в "Укрзалізниці" читайте у статті на ЕП.

Теми: Укрзалізниця транспорт
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