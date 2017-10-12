"Укрзалізниця" анонсувала нову послугу для нічних поїздів. І компот

"Укрзалізниця" запровадить послугу повноцінного харчування в нічних поїздах.

Про це пише 12 жовтня в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Twitter.

"І компот!) У листопаді запропонуємо сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню-перші страви, сендвічі, снеки, десерти", – зазначає очільник залізничників.

І компот!) У листопаді запропонуємо сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню-перші страви, сендвічі, снеки, десерти. pic.twitter.com/7RjhEoafDG — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) October 12, 2017

Як відомо, у березні 2017 року в "Укрзалізниці" затвердили новий порядок щодо постільної білизни та іншого інвентаря у потягах.

Як повідомлялося, 9 серпня 2017 року уряд обрав замість Войцеха Балчуна, який подав у відставку, тимчасово виконуючим обов'язки голови правління УЗ першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

Детальніше про досягнення та провали Балчуна в "Укрзалізниці" читайте у статті на ЕП.

Українська правда