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"Укрзалізниця" анонсувала нову послугу для нічних поїздів. І компот

Четвер, 12 жовтня 2017, 11:56

"Укрзалізниця" запровадить послугу повноцінного харчування в нічних поїздах.

Про це пише 12 жовтня в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця"  Євген Кравцов у Twitter.

"І компот!) У листопаді запропонуємо сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню-перші страви, сендвічі, снеки, десерти", – зазначає очільник залізничників.

Як відомо, у березні 2017 року в "Укрзалізниці" затвердили новий порядок щодо постільної білизни та іншого інвентаря у потягах.

Як повідомлялося, 9 серпня 2017 року уряд обрав замість Войцеха Балчуна, який подав у відставку, тимчасово виконуючим обов'язки голови правління УЗ першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

Детальніше про досягнення та провали Балчуна в "Укрзалізниці" читайте у статті на ЕП.

Українська правда

Теми: Укрзалізницятранспортїжа
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