Філарет каже, що УПЦ МП не переносила центр з Москви до Києва

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявляє, що центр управління УПЦ Московського патріархату не переносили з Москви до Києва.

Про це він сказав на брифінгу 1 грудня, повідомляють "Українські Новини".

Філарет назвав обманом рішення Архієрейського собору Російської православної церкви про перенесення центру УПЦ (МП).

"Ніякого центру цієї церкви в Києві немає, а центр знаходиться в Москві... Нехай вони нікого не обманюють", - заявив він.

За його словами, дане рішення РПЦ прийнято через побоювання в законодавчому обмеженні функціонування УПЦ (МП) в Україні.

Разом з тим Філарет заявив, що готовий до переговорів з УПЦ (МП) і РПЦ, але виключно в питаннях автокефалії української церкви.

Як відомо, 30 листопада РПЦ заявила, що визначила єдиним центром управління УПЦ (МП) Київ.

Також на Архієрейському соборі РПЦ на прохання предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія було прийнято рішення внести поправки в статут РПЦ, згідно з якими положення про УПЦ (МП) буде виділено з розділу про самоврядні церкви і винесено в окремий розділ.