Онуфрій випросив у Кіріла особливий статус для УПЦ МП

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій отримав від Російської православної церкви особливий статус для УПЦ МП, щоб підвищити її авторитет в Україні.

Про це пише "РИА Новости".

Повідомляється, що це питання Онуфрій порушив на засіданні Архієрейського собору РПЦ. Він хоче, щоб відповідні зміни були внесені до статуту Російської православної церкви.

"Останнім часом активізувалися деякі суспільно-політичні сили, які роблять спроби дискредитувати Українську православну церкву в очах українського суспільства, спекулюючи її, як вони стверджують, несамостійним статусом", - заявив предстоятель.

За його словами, щоб припинити "спекуляції, спрямовані на підрив авторитету Української православної церкви в очах мільйонів українців", потрібно підкреслити особливий статус Української православної церкви в статуті Російської православної церкви.

Він нагадав, що в чинному статуті РПЦ статус УПЦ прописаний у пункті "Самоврядні церкви", а потрібно створити окрему главу - "Українська православна церква".

Крім того, вважає Онуфрій, у цьому розділі необхідно позначити, що Українській православній церкві надана незалежність і самостійність в її управлінні, і що УПЦ є "незалежною і самостійною в своєму управлінні з правами широкої автономії".

У результаті Архієрейський собор підтримав пропозицію Онуфрія. Серед іншого до статуту РПЦ внесено уточнення, що Загальноцерковний суд має юрисдикцію у всій Російській церкві, крім УПЦ. Відтепер рішення у справах представників духовенства УПЦ, які порушили церковні канони, будуть затверджуватися тільки керівництвом Української православної церкви, а не патріархом московським, як було раніше.

Крім того, собор окремо прописав у статуті Російської православної церкви, що центр управління УПЦ Московського патріархату перебуває в Києві.

Як відомо, зараз на розгляді Верховної Ради знаходиться проект закону №4511, який пропонує надати особливий статус релігійним організаціям, керівні центри яких знаходяться в державі-агресорі.

Фактично, під дію цього закону потрапить лише УПЦ МП. Для неї законопроект передбачає перереєстрацію статутів усіх релігійних громад. Крім того, при реєстрації нових статутів треба буде укласти договори з державою, де буде прописано те, що церкви визнають територіальну цілісність України і не вестимуть антиукраїнської діяльності.

Також закон 4511 пропонує, щоб УПЦ МП отримувала погодження від держави на призначення керівників центральних і регіональних структур церкви.

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