Amnesty International закликала посилити захист активістів-правозахисників

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International із нагоди Дня прав людини закликала посилити захист активістів-правозахисників.

Про це йдеться у заяві організації у зв'язку з міжнародним Днем прав людини, який відзначають 10 грудня, передає DW.

"Історичне досягнення - дотримання прав людини - перебуває під постійною загрозою", - застерігає Amnesty International.

Особливе занепокоєння у правозахисників викликають випадки перевищення влади, що часто призводять до смертельних наслідків.

За даними організації, у 2016 році в світі було вбито понад 280 осіб за те, що вони боролися за свої права та права інших людей.



Як відомо, раніше Amnesty International звинуватила президента Сирії Башара Асада в злочинах проти людства.