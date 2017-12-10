В центре Киева за порядком следят около 1 тысячи правоохранителей

Около 1 тысячи правоохранителей охраняют массовые мероприятия в центре столицы, по предварительным данным, участие в "Марше" принимают около 2500 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как известно, организаторы акции заявляли о 50 тысячах участников.

"В столице запланирован ряд мероприятий. Массовым, по заявке организаторов, является марш, который стартовал в парке Тараса Шевченко. Правоохранители обеспечили сопровождение колонны к Майдану Независимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за порядком в центре столицы следят около 1000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Сейчас в полиции не зафиксировали нарушений.

Фото - из fb Александр гончаров

Как известно, в Киеве проходит митинг сторонников задержанного лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили за импичмент президента Петра Порошенко.

Супруга Саакашвили Сандра Рулофс заявила со сцены на Майдане Независимости, что украинская власть "пересекла красную линию".

Украинская правда