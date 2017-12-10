Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Киева за порядком следят около 1 тысячи правоохранителей

Воскресенье, 10 декабря 2017, 13:54

Около 1 тысячи правоохранителей охраняют массовые мероприятия в центре столицы, по предварительным данным, участие в "Марше" принимают около 2500 человек. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как известно, организаторы акции заявляли о 50 тысячах участников.

"В столице запланирован ряд мероприятий. Массовым, по заявке организаторов, является марш, который стартовал в парке Тараса Шевченко. Правоохранители обеспечили сопровождение колонны к Майдану Независимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за порядком в центре столицы следят около 1000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Сейчас в полиции не зафиксировали нарушений.

 
 
 
Фото - из fb Александр гончаров

Как известно, в Киеве проходит митинг сторонников задержанного лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили за импичмент президента Петра Порошенко.

Супруга Саакашвили Сандра Рулофс заявила со сцены на Майдане Независимости, что украинская власть "пересекла красную линию".

Украинская правда 

Темы: КиевполициямитингиСаакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
Киев
В КМВА сообщили, сколько учебных заведений имеют укрытие
В Киеве произошла драка со стрельбой: есть раненый
В Киеве пройдут тренировки по жизнеобеспечению города во время блэкаута: существует 15 сценариев
Последние новости
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
Все новости...
Реклама: