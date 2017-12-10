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У центрі Києва за порядком стежать близько 1 тисячі правоохоронців

Неділя, 10 грудня 2017, 13:54

Близько 1 тисячі правоохоронців охороняють масові заходи в центрі столиці, за попередніми даними, участь у "Марші" беруть близько 2500 осіб. 

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Організатори акції заявляли про 50 тисяч учасників. 

"У столиці заплановано низку заходів. Наймасовішим, за заявкою організаторів, є марш, який стартував у парку Тараса Шевченка. Правоохоронці забезпечили супровід колони до Майдану Незалежності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за порядком в центрі столиці стежать близько 1 тисячі поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії. Наразі у поліції не зафіксували порушень.

 
 
 
Фото - з fb олександр гончаров

Як відомо, у Києві почався мітинг прихильників затриманого лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі за імпічмент президента Петра Порошенка.

Дружина Саакашвілі Сандра Рулофс заявила зі сцени на Майдані Незалежності, що українська влада "перетнула червону лінію".

Українська правда 

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Теми: КиївполіціямітингиСаакашвілі
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