Доба в АТО: 35 обстрілів, постраждали 5 бійців ЗСУ

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Понеділок, 11 грудня 2017, 07:32

За минулу добу, зафіксовано 35 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Внаслідок ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців зазнали легких поранень, ще один отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів. 

На Луганському напрямку ворог активізувався із настанням сутінок. З мінометів різних типів противник неодноразово вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО у районі Трьохізбенки, Кримського, Новотошківського, Травневого і Зайцевого.

Крім того, біля цих населених пунктів, а також неподалік Лозового, Новоолександрівки, Світлодарська і Луганського окупанти інтенсивно застосовували гранатомети різних типів і легке піхотне озброєння.

На Донецькому напрямку епіцентром протистояння залишаються околиці Авдіївки. Зокрема, понад три десятки мін 82-го калібру у вечірній час загарбники випустили по позиціях ЗСУ поблизу шахти Бутівка.

З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали оборонців Кам’янки, Авдіївки і Красногорівки. А на Приазов’ї зі стрілецької зброї противник турбував захисників Старогнатівки.

"У випадках, коли обстріли противника становили безпосередню загрозу життю і здоров’ю наших воїнів, вони відповідали противнику вогнем із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї", - зазначили у штабі.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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