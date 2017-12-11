Руслана: Ми не маємо права на безвідповідальні рішення

Співачка Руслана заявила, що Майдан "належить людям" і вона не братиме участі в політичних проектах.

Про це вона написала з Бухареста у ніч на 11 грудня у блозі на "Українській правді".

Руслана Лижичко нагадала, що 4 роки тому вона стояла на сцені Майдану 10 годин поспіль, у ніч на 11 грудня 2013 року відбувся моторошний штурм Майдану.

"Сьогодні (10 грудня – ред.) на Майдані зібралися тисячі людей. Були там і мої знайомі. Кожен прийшов з власних міркувань", – зазначила вона.



"Хто понесе за все відповідальність?", "Хто нестиме відповідальність за події, за людей?" – ці питання я ставила щоразу, коли на Майдані приймалися якісь рішення чи відбувався якийсь заклик – чи то під час Віче, чи то, коли це просто назрівало. І це єдине питання, яке я ставлю собі і сьогодні", – написала співачка.



"Я хочу усвідомити, які будуть наслідки і до чого може призвести вся ця ситуація, у якому напрямку все рухається і що ми з цим будемо робити?", – зазначила Руслана.

"Я буду розбиратися для себе абсолютно незалежно, не беручи участі в жодних "проектах". Я маю свою оцінку подіям, які відбуваються у владі. І маю свою оцінку тому, що відбувається сьогодні на Майдані", – заявила вона.



Руслана впевнена: "Ми не маємо права на безвідповідальні рішення".



"Я була свідком на Майдані, коли гинули люди. І мені хочеться запитати, чому вони загинули, а ми не змогли зробити так, щоби вони жили", – додала вона.



"Напевно, як і у всіх, від всіх подій у мене сьогодні стикається в грудях. Я дуже хочу, щоби світлу ідею Майдану ніхто ніколи не використав у жодних цілях. Майдан належить людям. Так було і так буде завжди!", – заявила Руслана

Як відомо, 10 грудня у Києві пройшов так званий "марш за імпічмент", який підтримав затриманого лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Того ж дня співак Святослав Вакарчук виступив із політичною заявою: він запевнив, що не має президентських амбіцій, але висунув вимоги до політиків щодо необхідних реформ.