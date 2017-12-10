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Марш за імпічмент прийшов до Саакашвілі під ізолятор СБУ

Неділя, 10 грудня 2017, 14:19
Марш за імпічмент прийшов до Саакашвілі під ізолятор СБУ
Є.Руденко

Частина учасників "Маршу за імпічмент", який відбувся у Києві 10 грудня, після мітингу на Хрещатику, прийшла на площу Слави до Аскольдового провулку, де в ізоляторі тимчасового тримання перебуває екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі. 

Проїзди до ІТТ перекрито поліцією, рух вулицею від станції метро "Арсенальна" до площі Слави перекрито. Неподалік ІТТ чергують кілька автобусів з силовиками. 

Учасники акції вигукують "Мішу на волю, Порошенка на нари!", "Ганьба!", "Банду геть", "Поліція з народом" і т.і.

 
 
 
 
Усі фото - євген руденко 
 
 
Проїзди та проходи до ізолятора сбу перекрито правоохоронцями

Українська правда 

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Теми: СаакашвіліКиївСБУ
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