Курченко подав до суду на Порошенка

13265 переглядів
Понеділок, 11 грудня 2017, 10:40
ukrinform

Український бізнесмен-утікач Сергій Курченко подав до суду на президента Петра Порошенка щодо захисту честі та гідності.

Про це свідчить інформація у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Там зазначається, що Курченко подав позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації проти Порошенка та "Телерадіокомпанії "Студія 1+1" ще 4 жовтня.

В реєстрі вказано, що 2 грудня розгляд справи  було призначено на 4 квітня 2018 року.

 

Як відомо, 22 березня Генпрокуратура оголосила українському олігарху-втікачу Сергію Курченку підозру  за вчинення злочинів у банківській галузі.

Раніше ГПУ оголосила підозру Курченку у  справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ "Укргазвидобування".

У травні суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.

Курченко втік до Росії відразу ж після втечі Віктора Януковича до Росії.

В Україні та США проти нього розслідуються низку кримінальних справ і застосовуються санкції.

Читайте також: "З нафти у вугілля. Курченко повертається".

Українська правда
Теми: Курченко Порошенко суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На слизькому даху. Як Луценко та СБУ ловили Саакашвілі, але не впіймали 6 грудня 2017, 08:01
Overtime: головні економічні події дня 5 грудня 2017, 22:28
Я не знаю, хто такий Курченко – Саакашвілі 5 грудня 2017, 20:13
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Суд чекає Авакова й Яценюка на засіданні про держзраду Януковича
Саакашвілі уже в суді
Хроніка 11 грудня. Перші результати отруєння Ющенка і перший штурм Майдану
Дружина Саакашвілі: Влада хоче екстрадувати його в Тбілісі
Усі новини
здоров'я

Українська йога. В'ячеслав Смірнов

репортаж

Тато до обіду. Навіщо 19-річний хлопець працює вихователем у дитсадку

афіша

Що подивитись і куди сходити в Києві на вихідні