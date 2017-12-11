Курченко подав до суду на Порошенка

Український бізнесмен-утікач Сергій Курченко подав до суду на президента Петра Порошенка щодо захисту честі та гідності.

Про це свідчить інформація у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Там зазначається, що Курченко подав позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації проти Порошенка та "Телерадіокомпанії "Студія 1+1" ще 4 жовтня.

В реєстрі вказано, що 2 грудня розгляд справи було призначено на 4 квітня 2018 року.

Як відомо, 22 березня Генпрокуратура оголосила українському олігарху-втікачу Сергію Курченку підозру за вчинення злочинів у банківській галузі.

Раніше ГПУ оголосила підозру Курченку у справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ "Укргазвидобування".

У травні суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.

Курченко втік до Росії відразу ж після втечі Віктора Януковича до Росії.

В Україні та США проти нього розслідуються низку кримінальних справ і застосовуються санкції.

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