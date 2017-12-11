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Курченко подал в суд на Порошенко

Понедельник, 11 декабря 2017, 09:40
Курченко подал в суд на Порошенко
ukrinform

Беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко подал в суд на президента Петра Порошенко о защите чести и достоинства.

Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре судебных решений.

Там отмечается, что Курченко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Порошенко и "Телерадиокомпании "Студия 1 + 1" еще 4 октября.

 

В реестре указано, что 2 декабря рассмотрение дела было назначено на 4 апреля 2018 года.

Как известно, 22 марта Генпрокуратура объявила украинскому олигарху-беглецу Сергей Курченко подозрение за совершение преступлений в банковской сфере.

Ранее ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування".

В мае суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество Сергея Курченко.

Курченко сбежал в Россию сразу же после свержения Виктора Януковича.

В Украине и США против него расследуются ряд уголовных дел и применяются санкции.

Ранее "ЭП" писала, что Курченко начал заниматься торговлей угля с оккупированных территорий Луганской области.

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Украинская правда
Темы: КурченкоПорошенкосуд
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