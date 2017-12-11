Курченко подал в суд на Порошенко
Беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко подал в суд на президента Петра Порошенко о защите чести и достоинства.
Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре судебных решений.
Там отмечается, что Курченко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Порошенко и "Телерадиокомпании "Студия 1 + 1" еще 4 октября.
В реестре указано, что 2 декабря рассмотрение дела было назначено на 4 апреля 2018 года.
Как известно, 22 марта Генпрокуратура объявила украинскому олигарху-беглецу Сергей Курченко подозрение за совершение преступлений в банковской сфере.
Ранее ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування".
В мае суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество Сергея Курченко.
Курченко сбежал в Россию сразу же после свержения Виктора Януковича.
В Украине и США против него расследуются ряд уголовных дел и применяются санкции.
Ранее "ЭП" писала, что Курченко начал заниматься торговлей угля с оккупированных территорий Луганской области.
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