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Во Львове на улице умер американский военный

Понедельник, 11 декабря 2017, 11:21

На одной из улиц Львова внезапно умер военнослужащий США, который прибыл в командировку на Яворивский учебный полигон.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

По ее данным, 10 декабря в 11:28 на станцию скорой медицинской помощи Львова поступило сообщение, что на ул. Лемковская (возле магазина оружия) внезапно умер 21-летний американский военный.

Предварительная причина смерти - сердечный приступ. Он находился в командировке в Яворивском учебном центре.

"Умер до приезда бригады скорой помощи. Тело доставлено в областной судебно-медицинский морг", - рассказывают в ОГА.

Как известно, в ноябре военнослужащие 27-й пехотной бригады боевой группы армии США прибыли на Яворивский полигон для проведения тренировок ВСУ и обмена опытом.

Украинская правда
Темы: ЛьвовСШАармияВооруженные силычрезвычайное происшествие
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