Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Львові на вулиці помер американський військовий

Понеділок, 11 грудня 2017, 11:21

На одній з вулиць Львова раптово помер військовослужбовець США, який прибув у відрядження на Яворівський учбовий полігон.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

За її даними, 10 грудня о 11:28 на станцію швидкої медичної допомоги Львова надійшло повідомлення, що на вул. Лемківська (біля магазину зброї) раптово помер 21-річний американський військовий.

Попередня причина смерті – серцевий напад. Він знаходився у відрядженні в Яворівському учбовому центрі.

"Помер до приїзду бригади швидкої допомоги. Тіло доставлено в обласний судово-медичний морг", - розповідають в ОДА.

Як відомо, у листопаді військовослужбовці 27-ї піхотної бригади бойової групи армії США прибули на Яворівський полігон для проведення тренувань ЗСУ і обміну досвідом.

Українська правда
Теми: ЛьвівСШАарміяЗбройні силинадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Львів
Наркотрафік із Еквадору: у Львові заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну
"Укрнафта" розпочала буріння нової свердловини на Львівщині: добовий дебіт - понад 24 тонни
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
Останні новини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: