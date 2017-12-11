Сущенку дозволили подзвонити рідним – адвокат

Журналіст "Укрінформу" Роман Сущенко, заарештований у Москві, отримав право на 20-хвилинний дзвінок близьким.

Про це розповів адвокат Сущенка Марк Фейгін, повідомляє "Укрінформ".

"Роман Сущенко отримав дозвіл на 20-хвилинний дзвінок близьким. Він може сам вибрати, кому дзвонити – матері і батьку чи дружині і дітям", - сказав Фейгін.

Адвокат додав, що наразі також ведуться переговори про право на побачення з близькими до початку суду.

"І ще новина. Я отримав з посольства Франції низку підтверджень, що там уважно стежать за ходом "справи Сущенка", - повідомив Фейгін.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Посол України у Франції Олег Шамшур заявив, що посольство докладає усіх зусиль для звільнення журналіста Романа Сущенка.