Суд не відпустив бійця "Донбасу" Новікова під домашній арешт – Соболєв

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Понеділок, 11 грудня 2017, 15:58

Апеляційний суд Донецької області в Маріуполі відмовився відпустити під домашній арешт чи віддати на поруки бійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова.

Про це повідомляє народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв 11 грудня у Facebook.

"Судді апеляційного суду Донецької області Ірина Свіягіна, Тетяна Топчій і Вікторія Куракова відмовилися віддати нам на поруки або хоча б перевести під домашній арешт добровольця батальйону "Донбас" Олександра Новікова (позивний "Хаммер")", – пише нардеп.

Як відомо, 24 листопада 2017 року громадська організація "Рух визволення" заявила про викрадення активіста, ветерана батальйону "Донбас" Олександра Новікова.

Його назвали "одним з організаторів табору пікетування Верховної Ради за ухвалення антикорупційних законів під Верховною Радою".

За словами нардепа від "Самопомочі" Єгора Соболєва, викраденням Новікова займалися дві групи спецпризначенців з Маріуполя та Києва.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що Новікова затримали у справі про викрадення іншого бійця батальйону Олександра Калашника у 2014 році.

26 листопада Жовтневий суд Маріуполя обрав для Новікова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави.

Українська правда
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