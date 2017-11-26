Поліція: Новікова арештували на 60 діб у справі про викрадення побратима

Бійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова затримали у справі про викрадення іншого бійця батальйону Олександра Калашника у 2014 році.

Відео зі свідченнями Калашника опублікувало Міністерство внутрішніх справ у Facebook.

Зі слів Калашника, він з червня 2014 року був добровольцем батальйону "Донбас". У вересні 2014 року він ініціював аудит благодійного фонду батальйону. З його розповіді, 13 вересня до нього прийшла особиста охорона першого командира батальйону Семена Семенченка, яка спробувала його підкупити, але він відмовився.

"А наступного дня 14 вересня саме ці люди викрали мене з військової частини 3027. Я виїжджав на машині з частини, мене заблокували, викинули з моєї машини, зв’язали, побили та вивезли за межі Київської області", - додав він.

За його словами, його утримували в полоні три місяці, а перші 30 днів він провів сидячи прив’язаним на стільці. Також він каже, що протягом цього часу йому дали 10-11 тарілок їжі.

"Метою такого утримування було примусити мене взяти відповідальність за злиті сепаратистам та росіянам списки нашого батальйону", - вважає Калашник.

12 грудня, каже чоловік, його визволили донецькі правоохоронці.

"На місці злочину були зафіксовані ті особи, які брали участь у викраденні. 14 грудня чоловік прибув до Києва та надав свідчення до правоохоронних органів", - зазначила прес-служба МВС.

"За ці злочини зараз і притягується до відповідальності громадянин Н. (за інформацією УП, йдеться про Новікова - ред.), якого було затримано 24 листопада", - додала прес-служба.

Зараз відкрито кримінальне провадження одразу за 7 статтями, серед яких ч. 4 ст. 358 "Використання завідомо підроблених документів", ч. 3 ст. 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою", ч. 1 ст. 425 "Недбале ставлення до військової служби", ч. 2 ст. 127 "Катування", ч. 2 ст. 162 "Порушення недоторканності житла", ч. 2 ст. 365 "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу" та ч. 2 статті 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

Як заявили у МВС, Жовтневий суд Маріуполя обрав для Новікова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави.

Як відомо, 24 листопада "Рух визволення" заявив про викрадення активіста, ветерана батальйону "Донбас" Олександра Новікова.

За словами нардепа від "Самопомочі" Єгора Соболєва, викраденням Новікова займалися дві групи спецпризначенців з Маріуполя та Києва.

Українська правда