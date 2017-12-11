У Києві поліцейські затримали чоловіка, який бігав голим у метро

Правоохоронці затримали чоловіка, який оголеним бігав у вестибюлі станції метрополітену в Києві і кидався на поліцейських.

Про це повідомляє 11 грудня Відділ комунікації столичної поліції.

Інцидент стався у вестибюлі станції метро "Позняки". При спробі поліцейських та чергової по станції заспокоїти агрессивного пасажира, він чинив опір. Однак правопорушника затримали і передали лікарям.

"До чергової частини управління поліції метрополітену від чергової по станції надійшло повідомлення про те, що на платформі знаходиться оголений чоловік. Працівник поліції, який знаходився на станції, намагався заспокоїти чоловіка, але на зауваження він не реагував", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, чоловік почав лаятися та вдарив правоохоронця. Потім стрибнув у вагон та проїхав, ще кілька зупинок. На станції метро "Червоний хутір" працівник поліції, який намагався затримати правопорушника, отримав удар по голові. Однак чоловіка таки затримали і викликали "швидку".

З’ясувалося, що затриманий - 29-річний уродженець Чернігівщини, який перебуває на обліку, оскільки має проблеми із психічним здоров’ям.

Наразі чоловік перебуває у лікарні.

Слідчий відділ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції в місті Києві розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, яка передбачає до п’яти років позбавлення волі.