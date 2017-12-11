Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве задержали мужчину, который бегал голым в метро

Понедельник, 11 декабря 2017, 16:33

Правоохранители задержали мужчину, который обнаженным бегал в вестибюле станции метрополитена в Киеве и бросался на полицейских.

Об этом сообщает 11 декабря Отдел коммуникации столичной полиции.

Инцидент произошел в вестибюле станции метро "Позняки". При попытке полицейских и дежурной по станции успокоить агрессивного пассажира, он сопротивлялся. Однако правонарушителя задержали и передали его врачам.

"В дежурную часть управления полиции метрополитена от дежурной по станции поступило сообщение о том, что на платформе находится обнаженный человек. Работник полиции, который находился на станции, пытался успокоить мужчину, но на замечания он не реагировал", – говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина начал ругаться и ударил полицейского. Затем прыгнул в вагон и проехал еще несколько остановок. На станции метро "Червоный хутир" работник полиции, который пытался задержать правонарушителя, получил удар по голове. Однако мужчину таки задержали и вызвали "скорую".

Выяснилось, что задержанный - 29-летний уроженец Черниговщины, который находится на учете, поскольку имеет проблемы с психическим здоровьем.

Сейчас мужчина находится в больнице.

Следственный отдел управления полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начал уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Киев
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР рассказало, как подсудимый 2 года собирал "пояс шахида"
Не только трезубец: монумент "Родина-мать" в Киеве хотят переименовать
Взрыв в Шевченковском суде: правоохранителей подозревают в халатности и нарушении правил
Последние новости
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
Все новости...
Реклама: