Венеціанська комісія офіційно опублікувала рішення щодо України

Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ доступний на сайті комісії, передає "Європейська правда".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання

На думку комісії, "при виконанні ст. 7 у тому вигляді, як вона ухвалена", Україна має:

повною мірою використовувати гнучкість, передбачену п. 4 ст. 7, при ухваленні імплементаційного законодавства для забезпечення значного рівня викладання офіційними мовами ЄС для відповідних меншин;

продовжувати забезпечувати достатню частку освіти мовами меншин у початковій та середній школі, на додаток до вивчення державної мови;

покращити якість викладання державної мови (для представників меншин. - ЄП);

внести зміни до перехідних положень закону "Про освіту", забезпечивши довший перехідний період для поступового здійснення реформи;

звільнити приватні школи від нових мовних вимог відповідно до статті 13 Рамкової конвенції;

розпочати в рамках виконання нового закону "Про освіту" новий діалог із представниками національних меншин та усіх зацікавлених сторін щодо мовного питання у освіті;

забезпечити, щоби виконання Закону не загрожувало збереженню культурної спадщини меншин та безперервності вивчення мов меншин в традиційних школах.

Водночас, Венеціанська комісія наголосила, що Україні варто змінити "мовну статтю" щодо навчання російською.

Читайте також на сайті "Європейської правди" текст Висновку Венеціанської комісії щодо освітнього закону в перекладі українською мовою.