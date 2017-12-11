Венецианская комиссия официально опубликовала решение по Украине

Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия, опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".

Документ доступен на сайте комиссии, передает "Европейская правда".

Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но в то же время считает, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статье закону, то есть в ту, что устанавливает язык обучения.

По мнению комиссии, "при исполнении ст. 7 в том виде, как она принята", Украина должна:

• в полной мере использовать гибкость, предусмотренную п. 4 ст. 7, при принятии имплементационного законодательства для обеспечения значительного уровня преподавания официальными языками ЕС для соответствующих меньшинств;

• продолжать обеспечивать достаточную долю образования на языках меньшинств в начальной и средней школе, в дополнение к изучению государственного языка;

• улучшить качество преподавания государственного языка (для представителей меньшинств. - ЕП);

• внести изменения в переходные положения закона "Об образовании", обеспечив более длительный переходный период для постепенного осуществления реформы;

• освободить частные школы от новых языковых требований согласно статье 13 Рамочной конвенции;

• в рамках выполнения нового закона "Об образовании" начать новый диалог с представителями национальных меньшинств и всех заинтересованных сторон относительно языкового вопроса в образовании.

• обеспечить, чтобы исполнение Закона не угрожало сохранению культурного наследия меньшинств и непрерывности изучения языков меньшинств в традиционных школах.

В то же время, Венецианская комиссия подчеркнула, что Украине следует изменить "языковую статью" в части обучения на русском.

Читайте также на сайте "Европейской правды" текст Заключения Венецианской комиссии по закону об образовании в переводе на русский.