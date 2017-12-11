Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венецианская комиссия официально опубликовала решение по Украине

Понедельник, 11 декабря 2017, 18:15

Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия, опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".

Документ доступен на сайте комиссии, передает "Европейская правда".

Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но в то же время считает, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статье закону, то есть в ту, что устанавливает язык обучения.

По мнению комиссии, "при исполнении ст. 7 в том виде, как она принята", Украина должна:

• в полной мере использовать гибкость, предусмотренную п. 4 ст. 7, при принятии имплементационного законодательства для обеспечения значительного уровня преподавания официальными языками ЕС для соответствующих меньшинств;

• продолжать обеспечивать достаточную долю образования на языках меньшинств в начальной и средней школе, в дополнение к изучению государственного языка;

• улучшить качество преподавания государственного языка (для представителей меньшинств. - ЕП);

• внести изменения в переходные положения закона "Об образовании", обеспечив более длительный переходный период для постепенного осуществления реформы;

• освободить частные школы от новых языковых требований согласно статье 13 Рамочной конвенции;

• в рамках выполнения нового закона "Об образовании" начать новый диалог с представителями национальных меньшинств и всех заинтересованных сторон относительно языкового вопроса в образовании.

• обеспечить, чтобы исполнение Закона не угрожало сохранению культурного наследия меньшинств и непрерывности изучения языков меньшинств в традиционных школах.

В то же время, Венецианская комиссия подчеркнула, что Украине следует изменить "языковую статью" в части обучения на русском.

Читайте также на сайте "Европейской правды" текст Заключения Венецианской комиссии по закону об образовании в переводе на русский.

Темы: законодательствоУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
законодательство
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
С 11 июля в Украине вводятся очередные ограничения по табачным изделиям
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Последние новости
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
Все новости...
Реклама: