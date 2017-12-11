Адвокати Саакашвілі оскаржили арешт його соратника
Адвокати Міхеіла Саакашвілі оскаржили арешт його соратника Северіона Дангадзе.
Про це розповів журналістам адвокат Руслан Чорнолуцький.
"Сьогодні ми подали апеляційну скаргу", - сказав він.
Чорнолуцький заявив, що після звільнення Саакашвілі Апеляційний суд прийме таке саме рішення і щодо Дангадзе.
Як відомо, 4 грудня затримали керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.
Йому оголосили про підозру у державній зраді та співробітництві з членами організованого злочинного угрупування та затримали на 60 діб без права застави.
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