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Поліція назвала причину вибуху в Австрії

Вівторок, 12 грудня 2017, 21:37
Поліція назвала причину вибуху в Австрії

Вибух на австрійській газорозподільній станції стався через технічний збій.

Про це повідомляє АР, посилаючись на місцеву поліцію.

Зазначається, що "технічна причина" спричинила вибух. В поліції не повідомили інших деталей інциденту та зазначили, що місцеві органи влади ведуть розслідування.

У оператора Gas Connect газорозподільної станції також припускають, що невизначена технічна несправність могла стати причиною вибуху.

Як повідомлялося, потужний вибух стався вранці 12 грудня на найбільшій газорозподільній станції Австрії поблизу міста Баумгартен. Після вибуху спалахнула пожежа.

За останніми даними, в результаті вибуху загинула одна людина, у 20 осіб незначні ушкодження, стан одного пораненого – дуже важкий.

Австрія поки припинила поставки газу через станцію в Баумгартені до інших європейських країн.

Теми: Австріягазвибух
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