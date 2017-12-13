Наливайченка оштрафували за перетин кордону

Валентина Наливайченка оштрафували на 3 400 гривень за незаконний перетин державного кордону в пункті пропуску "Шегині" 10 вересня.



Відповідне рішення виніс 8 грудня Мостиський районний суд Львівської області, розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі суду.



Наливайченко має право оскаржити це рішення.



Також у п'ятницю суд переніс на 13 грудня розгляд справ про притягнення до адміністративної відповідальності ще двох фігурантів тих подій: Сергія Власенка – на 15:30, Юлії Тимошенко – на 16:00.



Як відомо 10 грудня лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі у "Шегинях" Львівської області перетнув державний кордон, не пройшовши митний контроль.

Пізніше його та ще декількох народних депутатів звинуватили у незаконному перетині кордону.



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21 вересня екс-голову Служби безпеки України Наливайченко викликали на допит до СБУ як свідка у справі про незаконний перетин державного кордону колишніми високопосадовцями й екс-керівниками правоохоронних органів у 2014-2015 роках.



У СБУ зазначили, що ця процесуальна дія не стосується подій на пункті пропуску "Шегині", оскільки розслідуванням обставин прориву кордону займаються інші правоохоронні органи.



При цьому сам Наливайченко назвав виклик на допит до СБУ політичною розправою.