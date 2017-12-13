Наливайченко оштрафовали за пересечение границы

Валентина Наливайченко оштрафовали на 3 400 гривен за незаконное пересечение государственной границы в пункте пропуска "Шегини" 10 сентября.

Соответствующее решение вынес 8 декабря Мостиский районный суд Львовской области, рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда.

Наливайченко имеет право оспорить это решение.

Также в пятницу суд перенес на 13 декабря рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности еще двух фигурантов тех событий: Сергея Власенко – на 15:30, Юлии Тимошенко – на 16:00.

Как известно, 10 сентября лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили в "Шегинях" Львовской области пересек государственную границу, не пройдя таможенный контроль.

Позже его и ряд народных депутатов обвинили в незаконном пересечении границы.

Саакашвили уже заплатил штраф в размере 3,4 тысячи гривен за незаконное пересечение границы.

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21 сентября экс-главу Службы безопасности Украины Наливайченко вызвали на допрос в СБУ как свидетеля по делу о незаконных пересечениях государственной границы бывшими высокопоставленными чиновниками и бывшими руководителями правоохранительных органов в 2014-2015 годах.

В СБУ отметили, что это процессуальное действие не касается событий на пункте пропуска "Шегини", поскольку расследованием обстоятельств прорыва границы занимаются другие правоохранительные органы.

При этом сам Наливайченко назвал вызов на допрос в СБУ политической расправой.