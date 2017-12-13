Справу проти охоронця Димінського закрили, думають, чи судити за брехню

Правоохоронці закрили кримінальне провадження стосовно охоронця бізнесмена Петра Димінського Андрія Борща за підозрою в скоєнні смертельної ДТП.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Кримінальне провадження за відсутності складу злочину щодо нього закрито", - сказав прес-секретар.

Він пояснив, що після проведення низки процесуальних дій слідчі встановили відсутність фактів, що саме цей громадянин був за кермом.

"Встановили, що не він був за кермом, що він дав завідомо неправдиві свідчення", - зазначив Тракало.

За словами речника, станом на 12 грудня вирішувалося питання про відкриття щодо нього кримінального провадження за дачу неправдивих показів.

Як повідомлялося, 12 грудня поліція повідомила про підозру президенту ФК "Карпати", бізнесмену Петру Димінському у скоєнні смертельної ДТП на Львівщині 18 серпня 2017 року.

18 серпня автомобіль власника ФК "Карпати" Петра Димінського став учасником аварії, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла.

Провину за наїзд на її автомобіль взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Його взяли під варту, проте напередодні рішенням суду міру запобіжного заходу було змінено на цілодобовий домашній арешт.

Сам Димінський з 22 серпня перебуває поза межами України.