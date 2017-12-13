Дело против охранника Дыминского закрыли, думают, судить ли за ложь

Правоохранители закрыли уголовное производство в отношении охранника бизнесмена Петра Дыминского Андрея Борща по подозрению в совершении смертельного ДТП.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Уголовное производство за отсутствием состава преступления в отношении него закрыто", - сказал пресс-секретарь.

Он пояснил, что после проведения ряда процессуальных действий следователи установили отсутствие фактов, что именно этот гражданин был за рулем.

"Установили, что не он был за рулем, что он дал заведомо ложные показания", - отметил Тракало.

По словам спикера, по состоянию на 12 декабря решался вопрос об открытии в отношении него уголовного производства за дачу ложных показаний.

Как сообщалось, 12 декабря полиция сообщила о подозрении президенту ФК "Карпаты", бизнесмену Петру Дыминскому в совершении смертельного ДТП на Львовщине 18 августа 2017 года.

18 августа автомобиль владельца ФК "Карпаты" Петра Дыминского стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя Наталья Трила.

Тогда вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Его взяли под стражу, однако накануне решением суда мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест.

Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины.