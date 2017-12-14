Біля Авдіївки боєць загинув від ворожої кулі – штаб АТО

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Четвер, 14 грудня 2017, 12:55

У зоні проведення антитерористичної операції 13 грудня загинув один боєць ЗСУ, ще один отримав поранення.

Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Під час ворожих обстрілів біля Авдіївки від смертельного кульового поранення загинув один український військовий. Іще один дістав поранення внаслідок обстрілу в районі Луганського і був оперативно евакуйований до військово-медичного госпіталю", – сказав полковник.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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