Біля Авдіївки боєць загинув від ворожої кулі – штаб АТО
У зоні проведення антитерористичної операції 13 грудня загинув один боєць ЗСУ, ще один отримав поранення.
Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
"Під час ворожих обстрілів біля Авдіївки від смертельного кульового поранення загинув один український військовий. Іще один дістав поранення внаслідок обстрілу в районі Луганського і був оперативно евакуйований до військово-медичного госпіталю", – сказав полковник.
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