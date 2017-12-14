Возле Авдеевки боец погиб от вражеской пули – штаб АТО
Четверг, 14 декабря 2017, 11:55
В зоне проведения антитеррористической операции 13 декабря погиб один боец ВСУ, еще один получил ранения.
Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Во время вражеских обстрелов возле Авдеевки от смертельного пулевого ранения погиб один украинский военный. Еще один получил ранения в результате обстрела в районе Луганского и был оперативно эвакуирован в военно-медицинский госпиталь", – сказал полковник.
Валентина Романенко, УП