Рада правосуддя відмовила САП у відкритті справи проти судді Кицюк

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Четвер, 14 грудня 2017, 13:39

Вища рада правосуддя не захотіла порушувати дисциплінарну справу щодо судді Вікторії Кицюк, яка в лютому посварилася з київськими патрульними через паркування авто.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

"Розглянувши скаргу керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Солом’янського районного суду Києва Вікторії Кицюк", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ВРП вирішила відкласти розгляд скарги на суддю Печерського районного суду Києва Ларису Цокол. Саме ця суддя зараз веде справу стосовно екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Як відомо, 22 лютого Рада суддів розмістила на своєму сайті звернення до Національної поліції України, в якому висловила "глибоке обурення діями Національної поліції, пов'язаними з неправомірною спробою затримання судді Солом'янського районного суду Києва Вікторії Кицюк". Також РСУ звернулася до керівництва поліції з вимогою дати пояснення.

Прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало повідомив тоді, що такий інцидент мав місце, і це було пов'язано з порушенням правил дорожнього руху.

Українська правда
Теми: суд Антикорупційна прокуратура
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