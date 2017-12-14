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Оголошення повного тексту рішення по Саакашвілі перенесли – адвокат

Четвер, 14 грудня 2017, 08:08

Оголошення повного тексту рішення судді Лариси Цокол у справі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, заплановане на 9 ранку 14 грудня, перенесли у зв’язку з тим, що суддя не встигла підготувати документ.

Про це повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький під Печерським райсудом Києва.

"Ми щойно почули від секретаря судді Цокол про те, що процедурно і технічно повний тест ще не готовий. Суддя вибачається, але вона у зв’язку з завантаженням по інших справах та у зв’язку зі складністю цієї справи на 9 годину вона просто не встигла", - сказав захисник екс-президента Грузії.

Він прогнозує, що текст рішення зачитають на наступному тижні.

"Тому оголошення буде в інший день. Коли саме, ми обов’язково отримаємо цю інформацію від судді. Я думаю, що це скоріше за все буде на наступному тижні", - сказав Чорнолуцький.

Він також назвав "зрозумілим і логічним" намір прокуратури оскаржувати рішення судді Цокол.

"Це зрозуміло і логічно. І це право сторони оскаржувати в апеляційній інстанції. Тому ми готуємось, ми впевнені в своїх доказах, обґрунтуваннях і силах, тому нормально цю інформацію від генпрокурора сприймаємо", - сказав адвокат.

Він додав, що з точки зору процедури, перенесення оголошення повного тексту рішення позначиться на апеляції ГПУ.

"З точки зору змістовної і процедурної, це вплине на подачу апеляції, бо апеляція має подаватися у встановлені строки і спиратися на доводи у рішення судді", - підсумував Чорнолуцький.

Як відомо, 11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходузатриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі. 

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор заявляв, що є ризик, що лідера "Руху нових сил" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Але Печерський райсуд відпустив Саакашвілі на час розслідування. 

Як відомо, Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

Про перебіг подій у Печерському суді 11 грудня читайте в онлайні, який вела "Українська правда"

Ірина Балачук, УП

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Теми: Саакашвілісуд
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