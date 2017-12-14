Путін хоче особливого статусу для Донбасу й переговорів із бойовиками

Президент Росії Володимир Путін наполягає, що російська армія на сході України не воює, а про миротворчу місію Київ має домовлятися з бойовиками.



Так він відповів на великій прес-конференції на запитання кореспондента УНІАН.



Український журналіст нагадав про росіян, які воюють на Донбасі, й запитав, чи буде Путін навіть після виборів в РФ займати "таку абсурдну позицію" щодо миротворців, а його люди будуть далі "займатися різаниною" на сході України.



А кореспондент "РИА Новости" доповнила питання темою мінських угод.



"З приводу мінського формату – ефективність, звісно, низька. На мій погляд, перш за все, через неконструктивну позицію сьогоднішньої київської влади", – сказав президент РФ.



"Немає ніякого бажання реалізовувати мінські угоди, немає жодного бажання почати справжній політичний процес, завершенням якого може бути реалізація угоди про особливий статус Донбасу, яку закріплено у відповідному законі України, ухваленому Радою, але не введеному під різними приводами в силу", – заявив Путін.



"Така домовленість є. Параметри цього закону добре відомі", – додав він.



Путін знову заявив, що першоджерелом української трагедії був "державний переворот", із яким частина населення України не погодилися.



"Російської армії на території Донбасу немає", – повторив Путін.



За його словами, "там справді створено певні військові та міліцейські формування", які "готові відбити будь-які крупномасштабні військові акції проти Донбасу".



"Ми вважаємо, що це відповідає інтересам тих людей, які проживають на цій території. Якщо у них такої можливості не буде, то різанина буде здійснена націоналістичними батальйонами - і їх ніщо не зупинить, навіть звернення до правозахисних організацій – як мені радили деякі західні колеги", – заявив Путін.



З приводу місії миротворців Путін зазначив: "Це саме Петро Порошенко говорив про необхідність спочатку озброїти співробітників ОБСЄ. Я погодився. ОБСЄ одразу від цього відмовилося".

"Потім Петро Олексійович сказав, що треба дбати про безпеку співробітників ОБСЄ за допомогою сил ООН – я і з цим погодився. І щоб не було сумнівів, що ми з цим згодні, ми внесли проект відповідної резолюції (в ООН – ред.)", – продовжив президент РФ.



"Після цього Меркель мені в телефонній розмові сказала: Ну, чому лише на кордоні лінії поділу? Співробітники ОБСЄ переміщаються по всій території Донбасу. Погодься, будь ласка, з тим, щоб вони були під охороною всюди, в тому числі, і на кордоні між Росією і Донбасом, Росією і Україною. Я подумав – ми погодилися. ми тут же внесли корективи в свою резолюцію", – заявив Путін, хоча раніше був проти миротворців на кордоні.



За його словами, "зараз з'ясовується, що і цього не достатньо".



"По суті, все зводиться до того, щоб поставити під міжнародний контроль цю територію. Ми не проти цього, але для цього потрібно київській владі домовлятися з самим Донбасом", – заявив Путін.





"Конфлікти подібного роду в світі ніде не вирішувалися лише через посередників. Вони всюди вирішувалися в ході прямих контактів між сторонами конфлікту. Київська влада сьогоднішня, на жаль, ухиляється від цих прямих контактів", – додав він.