Путін заявив, що РФ не проти миротворців на всьому Донбасі

Президент Росії Володимир Путін наполягає, що Росія не проти миротворчої місії ООН на всій територій окупованого Донбасу, але Київ має домовлятися про це з бойовиками.

Про це він заявив на великій прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

"Це саме Петро Порошенко говорив про необхідність спочатку озброїти співробітників ОБСЄ. Я погодився. ОБСЄ одразу від цього відмовилося", – зазначив Путін.

"Потім Петро Олексійович сказав, що треба дбати про безпеку співробітників ОБСЄ за допомогою сил ООН – я і з цим погодився. І щоб не було сумнівів, що ми з цим згодні, ми внесли проект відповідної резолюції", – продовжив президент РФ.



"Після цього Меркель мені в телефонній розмові сказала: Ну, чому лише на кордоні лінії поділу? Співробітники ОБСЄ переміщаються по всій території Донбасу. Погодься, будь ласка, з тим, щоб вони були під охороною всюди, в тому числі, і на кордоні між Росією і Донбасом, Росією і Україною", – розповів він.

"Я подумав – ми погодилися. Ми тут же внесли корективи в свою резолюцію (в ООН – ред.)", – заявив Путін, хоча раніше був проти миротворців на кордоні.



За його словами, "зараз з'ясовується, що і цього не достатньо".



"По суті, все зводиться до того, щоб поставити під міжнародний контроль цю територію. Ми не проти цього, але для цього потрібно київській владі домовлятися з самим Донбасом", – заявив Путін.

"Конфлікти подібного роду в світі ніде не вирішувалися лише через посередників. Вони всюди вирішувалися в ході прямих контактів між сторонами конфлікту. Київська влада сьогоднішня, на жаль, ухиляється від цих прямих контактів", – додав він.

Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією.

Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

13 листопада спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер передав помічнику президента РФ Владиславу Суркову доповнення до запропонованого Росією варіанту резолюції щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

Але російська делегація назвала прийнятними лише 3 з 25 пунктів.

Раніше Волкер припускав, що Резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця 2017 року.