Путин хочет особого статуса для Донбасса и переговоров с боевиками

8321 просмотр
Четверг, 14 декабря 2017, 13:46

Президент России Владимир Путин считает, что Украина должна предоставить Донбассу особый статус и вести прямые переговоры с лидерами неподконтрольных ей территорий.

Так он ответил на большой пресс-конференции на вопрос корреспондента УНИАН.

Украинский журналист напомнил о воюющих на Донбассе россиянах и спросил, будет ли Путин даже после выборов в РФ занимать "такую абсурдную позицию" по миротворцам, а его люди будут ли дальше "занимаются резней" на Донбассе.

А корреспондент "РИА Новости" дополнила вопрос темой минских соглашений.

"По поводу минского формата – эффективность, конечно, низкая. На мой взгляд, прежде всего, из-за неконструктивной позиции сегодняшней киевской власти", – сказал президент РФ.

"Нет никакого желания реализовывать минские соглашения, нет никакого желания начать настоящий политический процесс, завершением которого может быть реализация договора об особом статусе Донбасса, который закреплен в соответствующем законе Украины, принятом Радой, но не введенным под разными предлогами в силу", – заявил Путин.   

"Такая договоренность есть. Параметры этого закона хорошо известны", – добавил он.

Путин вновь заявил, что первоисточником украинской трагедии был "государственный переворот", с которым часть населения Украины не согласились.

"Российской армии на территории Донбасса нет", – повторил Путин.

По его словам, "там действительно созданы определенные военные и милицейские формирования", которые "готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса".   

"Мы считаем, что это соответствует интересам тех людей, которые проживают на этой территории. Если у них такой возможности не будет, то резня будет осуществлена националистическими батальонами – и их ничто не остановит, даже обращение в правозащитные организации – как мне советовали некоторые западные коллеги", – сказал Путин.

Он заявил, что Россия не против допуска миротворцев ко всей территории Донбасса, но о введении международного контроля этой территории, киевские власти должны "договариваться с самим Донбассом"..

"Конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников. Они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами. Киевские власти сегодняшние, к сожалению, уклоняются от этих прямых контактов", – добавил российский президент.

Алена Рощенко, УП
Темы: Донбасс миротворцы Путин Росcия ООН
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Путин заявил, что он не против миротворцев на всем Донбассе 14 декабря 2017, 14:06
Тиллерсон Путин вторгся в Украину, и к вопросу Крыму мы вернемся 14 декабря 2017, 08:29
Сутки в АТО: 30 обстрелов, 1 боец ​​ВСУ погиб 14 декабря 2017, 06:23
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Суд разрешил Розенблату свободно передвигаться по Украине
В Раде хотят ограничить аккредитацию журналистов
Путин заявил, что он не против миротворцев на всем Донбассе
Путин рассказал детали переговоров с Медведчуком о заложниках
Все новости
история

Львов во времена Брежнева

исследование

Как одиночество влияет на здоровье, и что можно с этим сделать

Хорошо ли там, где нас нет. 5 историй украинских эмигрантов