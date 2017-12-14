Путин хочет особого статуса для Донбасса и переговоров с боевиками

Президент России Владимир Путин считает, что Украина должна предоставить Донбассу особый статус и вести прямые переговоры с лидерами неподконтрольных ей территорий.

Так он ответил на большой пресс-конференции на вопрос корреспондента УНИАН.

Украинский журналист напомнил о воюющих на Донбассе россиянах и спросил, будет ли Путин даже после выборов в РФ занимать "такую абсурдную позицию" по миротворцам, а его люди будут ли дальше "занимаются резней" на Донбассе.

А корреспондент "РИА Новости" дополнила вопрос темой минских соглашений.

"По поводу минского формата – эффективность, конечно, низкая. На мой взгляд, прежде всего, из-за неконструктивной позиции сегодняшней киевской власти", – сказал президент РФ.

"Нет никакого желания реализовывать минские соглашения, нет никакого желания начать настоящий политический процесс, завершением которого может быть реализация договора об особом статусе Донбасса, который закреплен в соответствующем законе Украины, принятом Радой, но не введенным под разными предлогами в силу", – заявил Путин.

"Такая договоренность есть. Параметры этого закона хорошо известны", – добавил он.

Путин вновь заявил, что первоисточником украинской трагедии был "государственный переворот", с которым часть населения Украины не согласились.

"Российской армии на территории Донбасса нет", – повторил Путин.

По его словам, "там действительно созданы определенные военные и милицейские формирования", которые "готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса".

"Мы считаем, что это соответствует интересам тех людей, которые проживают на этой территории. Если у них такой возможности не будет, то резня будет осуществлена националистическими батальонами – и их ничто не остановит, даже обращение в правозащитные организации – как мне советовали некоторые западные коллеги", – сказал Путин.

Он заявил, что Россия не против допуска миротворцев ко всей территории Донбасса, но о введении международного контроля этой территории, киевские власти должны "договариваться с самим Донбассом"..

"Конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников. Они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами. Киевские власти сегодняшние, к сожалению, уклоняются от этих прямых контактов", – добавил российский президент.