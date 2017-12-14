Суд дозволив Розенблату вільно пересуватися Україною

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Четвер, 14 грудня 2017, 14:39

Солом'янський райсуд Києва частковоо ухвалив клопотання захисту народного депутата Борислава Розенблата про зміну запобіжного заходу.

Про це "Українській правді" повідомив сам нардеп.

"Скасувати обов’язок… а саме, не відлучатися із м. Києва та м. Житомира без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду", – йдеться в ухвалі суду.

Адвокат Розенблата Олексій Шевчук пояснив "Українській правді", що захист просив суд крім дозовлу на вільне пересування Україною скасувати також носіння електронного браслету.

Водночас, в задоволенні цієї частини клопотання суд відмовив.

 

Наразі Соломянський суд розглядає клопотання прокурорів про продовження запобіжного заходу Розенблату.

Як відомо, 20 жовтня суд зобов‘язав Розенблата не залишати без дозволу слідчих та суду Київ та Житомир, носили електронний браслет, утримуватися від спілкування з рядом свідків та підозрюваних, здати всі паспорти для виїзду за кордон

Термін дії обов'язків, покладених на Розенблата згідно з цією ухвалою визначений до 18 грудня 2017 року.

Софія Лукашова, для УП, Оксана Коваленко, УП
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