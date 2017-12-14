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Суд разрешил Розенблату свободно передвигаться по Украине

Четверг, 14 декабря 2017, 13:39
Суд разрешил Розенблату свободно передвигаться по Украине

Соломенский райсуд Киева частично принял ходатайство защиты народного депутата Борислава Розенблата об изменении меры пресечения.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам нардеп.

"Отменить обязательство ... а именно, не отлучаться из г. Киева и г. Житомира без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда", - говорится в постановлении суда.

Адвокат Розенблатта Алексей Шевчук объяснил "Украинской правде", что защита просила суд кроме разрешения на свободное передвижение отменить также ношение электронного браслета.

 
София Лукашова, для УП

В то же время, в удовлетворении этой части ходатайства суд отказал.

 

Днем в четверг Соломенский суд рассматривает ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения Розенблату.

Как известно, 20 октября суд обязал Розенблата не оставлять без разрешения следователей и суда Киев и Житомир, носить электронный браслет, воздерживаться от общения с рядом свидетелей и подозреваемых, сдать все паспорта для выезда за границу

Срок действия обязанностей, возложенных на Розенблата согласно этому постановлению определен до 18 декабря 2017 года.

София Лукашова, для УП, Оксана Коваленко, УП

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Темы: Розенблат
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