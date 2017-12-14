Онищенко розповів, як у нього вкрали сейф: шукали плівки

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Четвер, 14 грудня 2017, 16:10

Народний депутат-утікач Олександр Онищенко каже, що у нього намагалися викрасти скандальновідомі аудіозаписи, зроблені на шпигунський годинник.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Онищенко заявляє, що нікому не передавав записи:

"Нікому. Спочатку була ідея віддати записи американцям, але потім я передумав. Я їх даю тільки послухати. Не зберігаю на портативних носіях. Нещодавно у мене була ситуація, коли вночі вдерлися в іспанський будинок, де я зараз живу", – говорить нардеп.

"Я був на змаганнях. Викрали сейф, потім поліція знайшла його перерізаним навпіл у лісі біля будинку. Хтось думає, що я зберігаю плівки в сейфі, напевно", – посміхнувся нардеп.

 
Фото, надане Онищенком

На запитання, чому Онищенко не оприлюднює плівки розмов з президентом Петром Порошенко, якщо вони існують, нардеп-утікач відповів:

"Вони викличуть великий резонанс в країні, в якій і без того не все гладко. Ці плівки можуть викликати великі зміни, які поки для країни не потрібні. Може трапитися імпічмент".

Детальніше про нардепа-втікача, якого взяла "під крило" іспанська Феміда, і його аргументи читайте в матеріалі УП "Плівки Онищенка рік по тому. Про що говорили президент і бізнесмен на Банковій?"

Українська правда
Теми: Онищенко
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