Соратника Медведчука заарештували без права застави

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Субота, 16 грудня 2017, 10:41

Андрію Лесику - екс-депутату міськради Харкова, голові Харківської організації "Український вибір" Віктора Медведчука - обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання в СІЗО без права застави.

Про це повідомляє "Укрінформ". 

Як повідомила прес-секретар прокуратури Віта Дубовик, затриманого в Луганській області екс-депутата Харківської міськради VI-VII скликань заарештовано до 6 лютого 2018 року. 

Лесику оголошено підозру у ч. 2 ст. 110 КК України - "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади". 

Як відомо, екс-депутат Харківської міськради від партії "Відродження" Андрій Лесик був затриманий і доставлений до суду 15 грудня.

За словами помічника Лесика Геннадія Соколова, той перебував на стаціонарному лікуванні у Луганській області і був затриманий, коли "відпросився, щоб привітати цивільну дружину з днем ​​народження і приїхав до неї".

За даними прокуратури, докази провини Лесика є, також він тривалий час перебував у розшуку і переховувався від правоохоронців.

Лесик - глава Харківської організації "Український вибір" Віктора Медведчука. Під час сесій Харківської міськради він неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі. 

9 травня на Меморіалі Слави в Харкові Лесик з'явився з георгіївською стрічкою. В результаті сталася бійка між проукраїнськими активістами і їх опонентами.

Лесика позбавили депутатського мандата як проросійського депутата-піарника, який "не виправдав довіру партії".

Теми: сепаратизм Медведчук Луганськ
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