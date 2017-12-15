На Луганщине задержали соратника Медведчука, подозреваемого в сепаратизме

Глава Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - право народа" Андрея Лесика задержали в Луганской области и доставили в Киевский райсуд Харькова для избрания меры пресечения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на его помощника Геннадия Соколова.

"Он был на стационарном лечении в Луганской области, отпросился, чтобы поздравить гражданскую жену с днем ​​рождения, и, когда он приехал к ней, его задержали", - сказал Соколов.

"Сотрудники СБУ задержали непонятно на каком основании, показали постановление следственного судьи от Натальи Ефименко - и все", - добавил он.

Помощник отметил, что Лесика доставили в Киевский райсуд Харькова, где ему должны были избирать меру пресечения.

Пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик подтвердила задержание Лесика и отметила, что находится в суде по избранию меры пресечения для него.

"Сейчас объявлено о перерыве, поскольку подозреваемый пишет заявление об отводе судьи", - сказала Дубовик.

По ее словам, она пока не знает, как Лесик будет аргументировать свое ходатайство и состоится ли в пятницу заседание суда.

Также она добавила, что по статье 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти), по которой подозревают Лесика, предусмотрена мера пресечения в виде содержания под стражей без всякой альтернативы.

Кроме того заметила, что у прокуратуры есть доказательства "виновности" Лесика и он длительное время находился в розыске и скрывался от правоохранителей.

Ранее депутата Харьковского горсовета от партии "Видродження" Андрея Лесика лишили депутатского мандата как пророссийского депутата-пиарщика, который не оправдал доверие партии.

Как известно, 9 мая на Мемориале Славы в Харькове депутат Андрей Лесик появился с георгиевской лентой. В результате произошла драка между проукраинскими активистами и их оппонентами.

Лесик - председатель Харьковской организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Во время сессий Харьковского горсовета он неоднократно демонстрировал пророссийскую позицию, говоря о конфликте на Донбассе.