У Кременчуці сталася бійка між поліцією і "Національним корпусом"

У Кременчуці Полтавської області на акції протесту сталася бійка між поліцією та активістами "Національного корпусу".

Про це повідомляє "УНІАН".

Представники "Національного корпусу" прийшли в неділю пікетувати кафе на бульварі Пушкіна, яке, на їхню думку, незаконно побудоване на території скверу. У той же час, орендар кафе Сергій Кулинич стверджує, що заклад має всі необхідні документи і побудований законно.

"Кілька десятків активістів, в основному в масках, спробували розмалювати фасад будівлі і наклеїти на нього плакати. Поліцейські перешкоджали їм і заявили, що такі дії є незаконними", - відзначає агентство.

Перед тим акція проходила практично без зіткнень - виникали словесні перепалки, але без застосування сили.

Потім один з активістів заявив, що місцеві депутати хочуть узаконити кафе, побудоване в сквері, тому вони прийшли висловити протест проти цього.

"Активісти наклеїли на будівлю кафе кілька плакатів. Після цього вони запалили фаєри і вирішили піти. Однак з тильного боку кафе залишилися кілька людей, які лаялися матом і всіляко провокували патрульних. Один з активістів застосував силу. У якийсь момент патрульні попросили їх припинити порушувати порядок, але у відповідь пролунали погрози", - йдеться в повідомленні.

Після цього правоохоронці вирішили затримати активіста, але його товариші спробували його відбити.

"З криками "наших забирають!" вони накинулися на патрульних. У відповідь поліцейські застосували спецзасоби - газові балончики. Почалася бійка. При цьому одного з активістів все ж затримали і відвезли до районного відділу поліції", - пише "УНІАН".

Окрім того, речниця поліції Кременчука Анна Васенко повідомила у коментарі "112 Україна", що конфлікт з активістами завершився.

"Наразі керівник поліції Кременчука зустрівся з активістами. Інцидент вичерпано, буде юридична оцінка цим подіям", - зазначила Васенко.

Також вона сказала, що правоохоронці встановили особу затриманого активіста та що він є повнолітнім.