Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кременчуге произошла драка между полицией и “Национальным корпусом”

Суббота, 16 декабря 2017, 14:28
В Кременчуге произошла драка между полицией и “Национальным корпусом”

В Кременчуге Полтавской области на акции протеста произошла драка между полицией и активистами "Национального корпуса".

Об этом сообщает "УНИАН".

Представители "Национального корпуса" пришли пикетировать кафе на бульваре Пушкина, которое, по их мнению, незаконно построено на территории сквера. В то же время, арендатор кафе Сергей Кулинич утверждает, что заведение имеет все необходимые документы и построено законно.

"Несколько десятков активистов, в основном в масках, попытались обрисовать фасад здания и наклеить на него плакаты. Полицейские препятствовали им и заявили, что такие действия незаконны", - отмечает агентство.

Перед тем акция проходила практически без столкновений - возникали словесные перепалки, но без применения силы.

Потом один из активистов заявил, что местные депутаты хотят узаконить кафе, построенное в сквере, поэтому они пришли выразить протест против этого.

"Активисты приклеили на здание кафе несколько плакатов. После этого они зажгли файеры и решили пойти. Однако с тыльной стороны кафе остались несколько человек, которые ругались матом и всячески провоцировали патрульных. Один из активистов применил силу. В какой-то момент патрульные попросили их прекратить нарушать порядок, но в ответ прозвучали угрозы", - говориться в сообщении.

После этого правоохранители решили задержать активиста, но его товарищи попытались его отбить.

"С криками "наших забирают!" они набросились на патрульных. В ответ полицейские применили спецсредства - газовые баллончики. Началась драка. При этом одного из активистов все же задержали и отвезли в районный отдел полиции", - пишет "УНИАН".

Кроме того, пресс-секретарь полиции Кременчуга Анна Васенко сообщила в комментарии "112 Украина", что конфликт с активистами завершился.

"Сейчас руководитель полиции Кременчуга встретился с активистами. Инцидент исчерпан, будет юридическая оценка этим событиям", - отметила Васенко.

Также она сказала, что правоохранители установили личность задержанного активиста и что он является совершеннолетним.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кременчугполициямитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Кременчуг
Годовщина удара по ТЦ в Кременчуге: под подозрением трое российских командиров, следствие продолжается
В годовщину удара по ТЦ "Амстор" Россия снова атаковала Кременчуг
Кременчуг. "Сначала было много криков, а потом стало тихо"
Последние новости
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
Все новости...
Реклама: