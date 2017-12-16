У Кременчуці сталася бійка між поліцією і "Національним корпусом"

У Кременчуці Полтавської області на акції протесту сталася бійка між поліцією та активістами "Національного корпусу".

Про це повідомляє "УНІАН".

Представники "Національного корпусу" прийшли пікетувати кафе на бульварі Пушкіна, яке, на їхню думку, незаконно побудоване на території скверу. У той же час, орендар кафе Сергій Кулинич стверджує, що заклад має всі необхідні документи і побудований законно.

"Кілька десятків активістів, в основному в масках, спробували розмалювати фасад будівлі і наклеїти на нього плакати. Поліцейські перешкоджали їм і заявили, що такі дії є незаконними", - відзначає агентство.

Перед тим акція проходила практично без зіткнень - виникали словесні перепалки, але без застосування сили.

Потім один з активістів заявив, що місцеві депутати хочуть узаконити кафе, побудоване в сквері, тому вони прийшли висловити протест проти цього.

"Активісти наклеїли на будівлю кафе кілька плакатів. Після цього вони запалили фаєри і вирішили піти. Однак з тильного боку кафе залишилися кілька людей, які лаялися матом і всіляко провокували патрульних. Один з активістів застосував силу. У якийсь момент патрульні попросили їх припинити порушувати порядок, але у відповідь пролунали погрози", - йдеться в повідомленні.

Після цього правоохоронці вирішили затримати активіста, але його товариші спробували його відбити.

"З криками "наших забирають!" вони накинулися на патрульних. У відповідь поліцейські застосували спецзасоби - газові балончики. Почалася бійка. При цьому одного з активістів все ж затримали і відвезли до районного відділу поліції", - пише "УНІАН".

Окрім того, речниця поліції Кременчука Анна Васенко повідомила у коментарі "112 Україна", що конфлікт з активістами завершився.

"Наразі керівник поліції Кременчука зустрівся з активістами. Інцидент вичерпано, буде юридична оцінка цим подіям", - зазначила Васенко.

Також вона сказала, що правоохоронці встановили особу затриманого активіста та що він є повнолітнім.