Колишнього посла США в РФ шокувала подяка Трампа Путіну

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Субота, 16 грудня 2017, 21:05

Колишнього посла США в Росії шокувала подяка американського президента Дональда Трампа президентові РФ Володимиру Путіну за похвалу економіки США.

Про це Майкл Макфол сказав на телеканалі MSNBC, повідомляє "The Hill".

"Мене шокує той факт, що цей телефонний дзвінок мав право на існування", - сказав Макфол, який був американським послом в Росії за часів президентства Барака Обами.

Він додав, що цей дзвінок "не відповідає національним інтересам" США.

Як відомо, 14 грудня президент США Дональд Трамп обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію з Північною Кореєю.

У цій розмові Трамп також подякував Путіну "за визнання вагомих економічних показників Америки на його щорічної прес-конференції".

Українська правда

Теми: США Трамп Росія Путін
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