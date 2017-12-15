Трамп поговорив з Путіним про Північну Корею

Президент США Дональд Трамп обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію з Північною Кореєю.

Про це йдеться в заяві Білого дому, повідомляє Reuters.

Два лідери по телефону обговорили "спільну роботу з врегулювання дуже небезпечної ситуації в Північній Кореї", йдеться в заяві.

Трамп також подякував Путіну "за визнання вагомих економічних показників Америки на його щорічної прес-конференції".

У свою чергу, в прес-службі Кремля повідомили, що Трамп і Путін обговорили двосторонні відносини і ситуацію на Корейському півострові.