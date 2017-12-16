Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бывшего посла США в РФ шокировала благодарность Трампа Путину

Суббота, 16 декабря 2017, 20:05

Бывшего посла США в России шокировала благодарность американского президента Дональда Трампа президенту РФ Владимиру Путину за похвалу экономики США.

Об этом Майкл Макфол сказал на телеканале MSNBC, сообщает "The Hill".

"Меня шокирует тот факт, что этот телефонный звонок имел право на существование", - сказал Макфол, который был американским послом в России во времена президентства Барака Обамы.

Он добавил, что этот звонок "не соответствует национальным интересам" США.

Как известно, 14 декабря президент США Дональд Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с Северной Кореей.

В этом разговоре Трамп также поблагодарил Путина "за признание весомых экономических показателей Америки на его ежегодной пресс-конференции".

Украинская правда

Темы: СШАТрампРосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
США
Администрация Байдена готовит запрос на дополнительное финансирование для Украины – CNN
Россия и Китай продолжают искать пути для военного взаимодействия – Пентагон
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн – Reuters
Последние новости
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
Все новости...
Реклама: