Австрійський суд остаточно відмовив в екстрадиції Фірташа Іспанії

Вищий земельний суд Відня відмовив у видачі українського олігарха Дмитра Фірташа Іспанії.

Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, передає Європейська правда.

Рішення суду є остаточним, відзначає видання, підкреслюючи, що для Фірташа юридично воно є частковим успіхом.

Таким чином суд підтвердив законність рішення Вищого земельного суду Відня наприкінці серпня.

Суд схвалив таке рішення, оскільки іспанська влада не надала достатнього обґрунтування для проведення екстрадиції.

Як відомо, українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачують Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

У лютому 2017 року Вищий земельний суд Відня дозволив екстрадицію Фірташа до США.

У листопаді 2016 року український олігарх Дмитро Фірташ був оголошений у розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії разом з двома своїми спільниками за підозрою у відмиванні грошей.