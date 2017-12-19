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Австрийский суд окончательно отказал в экстрадиции Фирташа в Испанию

Вторник, 19 декабря 2017, 12:02
Австрийский суд окончательно отказал в экстрадиции Фирташа в Испанию

Высший земельный суд Вены отказал в выдаче украинского олигарха Дмитрия Фирташа Испании.

Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung, передает Еворопейская правда.

Решение суда является окончательным, отмечает издание, подчеркивая, что для Фирташа юридически оно является частичным успехом.

Таким образом, суд подтвердил законность решения Высшего земельного суда Вены в конце августа.

Суд одобрил такое решение, поскольку испанские власти не предоставили достаточного обоснования для проведения экстрадиции.

По информации Deutsche Welle, хотя сегодняшнее решение суда и упрощает вопрос его экстрадиции в США, однако юридические зацепки могут затянуть вопрос еще на год.

Чтобы тянуть время, адвокаты Фирташа подали жалобу в Верховный суд Австрии. Сама по себе эта жалоба не должна быть преградой для выдачи Дмитрия Фирташа США, однако, на руку миллиардеру сыграл один юридический казус.

Дело в том, что адвокаты сослались не на Европейскую конвенцию по правам человека, как до сих пор было принято в таких случаях, а на Хартию основных прав Европейского Союза. Этот ход адвокатов позволил Фирташу затянуть вопрос экстрадиции ориентировочно еще на год.

Верховный суд Австрии несколько месяцев назад обратился в Европейский суд с просьбой дать разъяснение: могут ли граждане ссылаться в определенных случаях на Хартию основных прав Европейского Союза.

"Исполнение решения суда о допустимости экстрадиции в США приостановлено до того момента, пока Европейский суд не даст разъяснения", - сообщила пресс-секретарь Высшего суда Австрии. Как пояснили в Европейском суде, средний срок рассмотрения такого рода запросов национальных судов составляет 15 месяцев.

Таким образом, за вопрос, выдавать ли Фирташа США, министр юстиции, как ожидается, приступит не раньше следующего лета.

Как известно, украинского олигарха задержали в Австрии в марте в 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.

США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В феврале 2017 Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию Фирташа в США.

В ноябре 2016 украинский олигарх Дмитрий Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими сообщниками по подозрению в отмывании денег.

Темы: Фирташ
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