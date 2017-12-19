Австрійський суд остаточно відмовив в екстрадиції Фірташа Іспанії

Вищий земельний суд Відня відмовив у видачі українського олігарха Дмитра Фірташа Іспанії.

Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, передає Європейська правда.

Рішення суду є остаточним, відзначає видання, підкреслюючи, що для Фірташа юридично воно є частковим успіхом.

Таким чином суд підтвердив законність рішення Вищого земельного суду Відня наприкінці серпня.

Суд схвалив таке рішення, оскільки іспанська влада не надала достатнього обґрунтування для проведення екстрадиції.

За інформацією Deutsche Welle, хоча сьогоднішнє рішення суду і спрощує питання його екстрадиції до США, однак юридичні зачіпки можуть затягнути питання ще на рік.

Аби тягнути час, адвокати Фірташа подали скаргу до Верховного суду Австрії. Сама по собі ця скарга не мала би бути перепоною для видачі Дмитра Фірташа США, однак, на руку мільярдеру зіграв один юридичний казус.

Річ у тім, що адвокати послались не на Європейську конвенцію з прав людини, як досі було прийнято у таких випадках, а на Хартію основних прав Європейського Союзу. Цей хід адвокатів дозволив Фірташу затягнути питання екстрадиції орієнтовно ще на рік.

Верховний суд Австрії декілька місяців тому звернувся до Європейського суду з проханням дати роз'яснення: чи можуть громадяни посилатись у певних випадках на Хартію основних прав Європейського Союзу.

"Виконання рішення суду про припустимість екстрадиції до США призупинене до того моменту, доки Європейський суд не дасть роз'яснення", - повідомила речниця Вищого суду Австрії. Як пояснили у Європейському суді, середній термін розгляду такого роду запитів національних судів становить 15 місяців.

Таким чином, за питання, чи видавати Фірташа США, міністр юстиції, як очікується, візьметься не раніше наступного літа.

Як відомо, українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачують Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

У лютому 2017 року Вищий земельний суд Відня дозволив екстрадицію Фірташа до США.

У листопаді 2016 року український олігарх Дмитро Фірташ був оголошений у розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії разом з двома своїми спільниками за підозрою у відмиванні грошей.